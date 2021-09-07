В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы вируса Nipah в России

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Риск распространения на территории России опасного вируса Nipah, инфицирование которым ранее выявили у 11 человек в Индии, практически отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора.
"Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует", – сказали в институте.
Уточняется, что к настоящему времени в России не зафиксировано ни одного случая заражения новым вирусом. Специалисты отмечают, что переносчиками Nipah могут быть как животные, так и люди. При этом передача от последних происходит только при очень тесном контакте.
В НИИ также добавили, что к настоящему времени вакцин против патогена не разработано, поэтому для лечения больных используется симптоматическая терапия.
27 июня ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Nipah у летучих мышей. ВОЗ называет его одним из самых опасных в мире: уровень летальности от него достигает от 40 до 75%. Он передается людям, съевшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.
В Индии было уже четыре вспышки этого заболевания – в 2001, 2007, 2018 и 2019 годах.
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