В "Векторе" рассказали о влиянии COVID-19 на восприимчивость организма к другим вирусам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Коронавирус при взаимодействии с гриппом и другими менее опасными вирусами способен изменять иммунную систему человека. Это может приводить к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания, рассказал заместитель гендиректора по научной работе центра "Вектор" Александр Агафонов.

Согласно последним данным, в прошлом году COVID-19 почти вытеснил грипп, но появились микст-инфекции, такие как коксаки, микс-инфекция с метапневмовирусом и многими другими вирусами.

"Мы исследуем влияние вирусов на взаимную патогенность. Нашли интересные факты, касающиеся совместного размножения, например вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, скорее всего, можно допустить такой вариант развития событий, при котором человек, встретившись с коронавирусом и гриппом, может более тяжело переболеть гриппом", – приводит слова Агафонова РИА Новости.

При этом исследование на лабораторных животных подтвердило, что размножение гриппа при сочетании с коронавирусом происходит в больших объемах.

"Это значит, что коронавирус может каким-то образом изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах", – добавил специалист.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что россияне плохо соблюдают масочный режим, это может привести к росту заболеваемости гриппом в 2021 году на фоне четвертой волны коронавируса.

Третья волна коронавируса, по словам Нетесова, уже перешла в новую. Причинами стало смешение людей в учебных заведениях и возвращение россиян с отпусков, а также доминирование варианта "Дельта".

