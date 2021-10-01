Ученые назвали число россиян, генетически склонных к тяжелому течению COVID-19

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Обладатели особого варианта гена, регулирующего функции иммунной системы, в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из России, Германии, Испании, США, Швейцарии, Великобритании и Австрии, сообщает газета "Известия".

Речь идет о варианте гена HLA – HLA-C. Он есть у 13% жителей России и Германии, у 15% в Испании и у 16% в Швейцарии. Всего участие в исследовании приняли 435 пациентов с разной степенью тяжести течения коронавируса.

С российской стороны в исследовании участвовали специалисты медико-генетического центра Genotek. Они проанализировали данные 1,8 миллиона человек.

Как рассказал директор по продукту компании Genotek Алексей Ракитько, ученые также проверили гипотезу о том, как данный вариант гена связан не только с более тяжелым течением болезни, но и с вероятностью заболеть коронавирусом.

"Мы использовали результаты других ранее опубликованных исследований, чтобы понять, как часто эта мутация встречается у тех, кто переболел и у тех, кто не переболел. В итоге выяснилось, что упомянутый выше вариант HLA-C немного повышает риск подхватить COVID-19", – сказал он.

Данный вариант гена, предположил специалист, может приводить к сниженной способности антител человека связываться с белками SARS-CoV-2.

Часть населения менее подвержена заражению коронавирусом или полностью защищена от него благодаря мутациям в гене OAS1. К таким выводам ранее пришли ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго. Они выяснили, что главный секрет невосприимчивых к COVID-19 людей кроется в присоединении молекулы жира к белку. Специалисты считают, что такая модификация позволяет гену обнаруживать вирус и предупреждать об этом.