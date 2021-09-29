Ученые раскрыли секрет менее подверженных заражению коронавирусом людей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Часть населения менее подвержена заражению коронавирусом или полностью защищена от него благодаря мутациям в гене OAS1. Об этом сообщает журнал Science.
Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что главный секрет невосприимчивых к COVID-19 людей кроется в присоединении молекулы жира к белку. Специалисты считают, что такая модификация позволяет гену обнаруживать вирус и предупреждать об этом.
Кроме того, исследователи выяснили, что пациенты с плохой формой OAS1 чаще болеют тяжелой формой коронавируса. При этом вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше.
Однако ученые считают, что новые штаммы коронавируса могут научиться обходить такую защиту.
Ранее инфекционист рассказала, сколько еще может продлиться пандемия. По ее словам, о возможности возвращения к привычной жизни можно будет говорить лишь после анализа весенних показателей заболеваемости.
Россиянам рассказали, как в разных странах относятся к средствам защиты от коронавируса
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