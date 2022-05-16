Россельхознадзор запретил ввозить продукцию птицеводства из ряда регионов США и Канады

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Россельхознадзор ограничил поставки птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор вводит с 16 мая 2022 года временные ограничения на поставки живой птицы и продуктов птицеводства из американского штата Юта и канадских провинций Нью-Брансуик и Манитоба", – отмечается в сообщении.
В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводятся из-за напряженной эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц, которая наблюдается в данных регионах.
Ограничения касаются живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной продукции. В случае с последней исключением являются товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.
Запрещаются к ввозу также корма и кормовые добавки для птиц, за исключением продуктов растительного происхождения или химического и биологического синтеза. Затрагивают ограничения и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
Ранее в китайской провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8. Заболевшим является 4-летний мальчик, который проживает в городском округе Чжумадянь. Первые симптомы, в том числе лихорадка, у ребенка появились 5 апреля, а спустя пять дней он попал в больницу из-за ухудшения состояния. Перед появлением симптомов он контактировал с домашней птицей. Кроме того, недалеко от места жительства ребенка встречались дикие утки.
Позже врач-терапевт Алексей Водовозов оценил вероятность того, что птичий грипп H3N8 может вызвать эпидемию. Он отметил, что периодически появляется информация о единичном заражении тем или иным штаммом инфекции людей, однако к эпидемии это не приводит. Специалист убежден, что так будет и на этот раз.
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