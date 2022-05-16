Иммунолог оценил вероятность появления новой пандемии с летальностью 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 посчитал маловероятным возникновение новой пандемии с летальностью около 50% на фоне мутации птичьего гриппа.

Ранее о таком риске предупредил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, подобное развитие событий возможно, если птичий грипп получит мутацию, дающую ему способность передаваться от человека к человеку. Сейчас люди заражаются только от птиц.

По словам Крючкова, для того чтобы возникла пандемия птичьего гриппа, требуется стечение сразу нескольких обстоятельств. В первую очередь инфекция должна эффективно предаваться от животного к человеку. Во-вторых, от человека к человеку. В-третьих, противоэпидемические меры должны быть недостаточно эффективны, говорит эксперт.

"Это должна быть не просто высокая способность передачи от животного к человеку, от человека к человеку, но еще и высокая заразность, которая должна быть значительно выше, чем у сезонного гриппа. С другой стороны, должна быть относительно высокая патогенность, хотя бы на уровне коронавируса, чтобы эффект на популяцию был заметный", – объясняет иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Это все-таки маловероятное событие. Однако маловероятное не означает невероятное, мы с коронавирусом это увидели. Но в то, что патогенная линия с патогенностью 50% вызовет пандемию, я лично не верю.

"Я не вижу признаков, что уже появилась такая инфекция, которая имеет соответствующую патогенность, такого нет по птичьему гриппу. Если вспышка когда-то, может быть, и будет, то, скорее всего, локальная. Как с Эболой происходит", – заключил иммунолог.

Ранее стало известно, что в КНР выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8. Инфекцию диагностировали у четырехлетнего ребенка, проживающего в китайской провинции Хэнань. В начале апреля у него проявились первые симптомы, а через пять дней его госпитализировали из-за ухудшения состояния.

