Почти 300 тыс заболевших с симптомами лихорадки выявили в КНДР за сутки

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За последние сутки в КНДР выявили более 296 тысяч человек с симптомами лихорадки, передает Центральное телеграфное агентство республики.

По данным ЦТАК, речь идет о гражданах с высокой температурой. Общее число таких пациентов с конца апреля составило более 820 тысяч.

Также сообщается, что за последние сутки 15 человек скончались от коронавируса. Таким образом, число умерших от COVID-19 в Северной Корее достигло 42.

Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, предположительно, власти КНДР называют инфицированных коронавирусом "заболевшими лихорадкой" из-за нехватки оборудования для тестирования и выявления COVID-19.

Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что из-за вспышки коронавируса республика столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания страны. В Пхеньяне было созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, чтобы проверить работу запущенной в КНДР чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда.

О первом случае коронавируса в стране стало известно 12 мая. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".

