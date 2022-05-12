В КНДР выявили первый случай заражения коронавирусом – СМИ

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Фото: depositphotos/creisinger
Северная Корея сообщила о первом случае коронавируса в стране, передает агентство Yonhap.
Отмечается, что власти КНДР взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма.
Из-за этого было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Также по этому поводу выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.
"В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение 2 лет и 3 месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт, <...> возникла чрезвычайная ситуация", – говорится в сообщении.
В июле прошлого 2022 года в КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус. Симптомы COVID-19 имелись у человека, который вернулся из Южной Кореи.
В связи с этим в городе Кэсон вводили режим жестких карантинных мер. Все, кто контактировал с потенциальным заболевшим, находились под постоянным медицинским наблюдением. В самом городе районы изолировали друг от друга.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что эволюция коронавируса продолжается, поэтому нельзя исключать появления в России нового суперштамма.
По его мнению, ухудшению ситуации будут способствовать климат и возвращение людей на работу и учебу. В этот период снизится уровень коллективного иммунитета, что приведет к неопределенной и тревожной ситуации.
Эксперт рассказал, когда готовиться к новой вспышке COVID-19
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