В КНДР выявили первый случай заражения коронавирусом – СМИ

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Северная Корея сообщила о первом случае коронавируса в стране, передает агентство Yonhap.

Отмечается, что власти КНДР взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма.

Из-за этого было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Также по этому поводу выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение 2 лет и 3 месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт, <...> возникла чрезвычайная ситуация", – говорится в сообщении.

В июле прошлого 2022 года в КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус. Симптомы COVID-19 имелись у человека, который вернулся из Южной Кореи.

В связи с этим в городе Кэсон вводили режим жестких карантинных мер. Все, кто контактировал с потенциальным заболевшим, находились под постоянным медицинским наблюдением. В самом городе районы изолировали друг от друга.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что эволюция коронавируса продолжается, поэтому нельзя исключать появления в России нового суперштамма.

По его мнению, ухудшению ситуации будут способствовать климат и возвращение людей на работу и учебу. В этот период снизится уровень коллективного иммунитета, что приведет к неопределенной и тревожной ситуации.

