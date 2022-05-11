Эксперт рассказал, удастся ли "Дельта"-штамму вытеснить "Омикрон" в РФ

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Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 усомнился в том, что "Дельта"-штамм коронавируса сможет вытеснить "Омикрон" в России.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили, что в РФ с новой силой может вернуться "Дельта"-штамм. Отмечается, что сегодня в стране выявляют единичные случаи заражения им. Однако иммунитет к этой мутации постепенно ослабевает, что способно спровоцировать неприятности.

По словам Водовозова, хотя коронавирус ведет себя непредсказуемо, беспокоиться о том, что штамм "Дельта" вытеснит "Омикрон", пока нет оснований.





Алексей Водовозов врач-терапевт Удастся ли "Дельте" скинуть с трона "Омикрон", сказать сложно. Пока что мы таких признаков не видим, по крайней мере, по той информации, которая есть из США, из Евросоюза. У них волны поднимаются чуть пораньше. И у нас есть возможность понаблюдать, что происходит там и попытаться экстраполировать эти данные на нас. Но пока таких признаков нет.

Сейчас в мире доминирует штамм "Омикрон", указал эксперт. Высока вероятность, что именно он вызовет новую волну заболеваемости в России, убежден Водовозов.

"Естественно, подъем будет. Вопрос в том, когда именно и какой высоты. То, что он будет, можно даже не сомневаться. У нас возникают все условия для того, чтобы вирус снова стал распространяться, то есть появился подъем", – говорит врач.

Специалист объясняет, что на подъем заболеваемости может повлиять недостаточное количество привитых и ревакцинированных граждан. Кроме того, прошедшие майские праздники и грядущие летние отпуска, которые россияне проведут в том числе и за границей, также могут ухудшить эпидемиологическую обстановку, считает специалист.





Алексей Водовозов врач-терапевт У нас многие страны открыты. Не на запад, так на юг или на восток. И я бы не назвал там ситуацию эпидемически благополучной. Плюс там другие варианты. Мы переболели BA.1 и BA.2. Сейчас народ начнет ездить отдыхать туда, где, скажем, есть BA.3, BA.4, BA.5. И не исключено, что привезут их сюда.

"Если привезут сюда, естественно, пойдет подъем заболеваемости, потому что здесь масса людей, которые чувствительны к этим вариантам, и все это будет конвертироваться в заболеваемость, госпитализацию и все остальное", – предупреждает эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по сравнению с предыдущими мутациями коронавируса немного более заразными можно считать линии "Омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5. Соответствующие данные были недавно обнародованы в ряде исследований. Согласно им, эти варианты способны частично ускользать от иммунной защиты.

