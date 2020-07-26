В КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус

09:01
Фото: ТАСС/KCNA/EPA
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксировали в КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что симптомы COVID-19 имеются у человека, который вернулся из Южной Кореи. По словам ЦТАК, он незаконно пересек демаркационную линию.
В связи с этим в городе Кэсон ввели режим жестких карантинных мер. Все, кто контактировал с потенциальным заболевшим коронавирусом, находятся под постоянным медицинским наблюдением. В самом городе районы изолировали друг от друга.
В связи с данной ситуацией глава КНДР Ким Чен Ын провозгласил созыв экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Он отметил, что страна готова перейти в режим максимального сдерживания коронавируса.
В России за последние сутки зарегистрировали 5 871 новый случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 за все время на территории РФ составило 806 720 человек. 597 140 пациентов излечились от коронавируса, 13 192 – скончались.
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