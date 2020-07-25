За сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них в 25,1% случаев не было клинических проявлений.

COVID-19 зафиксировали во всех 85 регионах страны. На Москву пришлось 648 случаев, на Свердловскую область – 251, Ханты-Мансийский АО – 193, Красноярский край – 187, Нижегородскую область – 184, Санкт-Петербург – 179, Мурманскую область – 165, Иркутскую область – 164 и Московскую область – 148.

В Алтайском крае выявили 138 новых случаев, в Хабаровском крае – 137, в Ямало-Ненецком АО – 130, в Ростовской и Челябинской областях – по 124, в Ставропольском крае – 118, в Оренбургской области и Приморском крае – по 110, в Омской области – 108, в Ульяновской области – 104, в Тюменской и Новосибирской областях – по 101.

В Воронежской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19, в Саратовской области – 98, в Краснодарском крае – 92, в Волгоградской области – 85, в Пермском крае – 75, в Республике Коми – 70, в Кемеровской области – 68, в Архангельской области – 66, в Сахалинской области – 59, в Кировской области – 58, в Томской области – 55, в Республике Саха (Якутия) – 50, в Белгородской области – 47.

На Пензенскую область пришлось 46 новых пациентов, на Чувашию – 44, Ивановскую и Ленинградскую области – по 43, Карелию – 42, на Тыву и

Камчатский край – по 41, Дагестан и Бурятию – по 40, Самарскую область – по 39, Тамбовскую и Курганскую области – по 38, Тульскую, Ярославскую области и Калмыкию – по 37, Башкирию – 36, Костромскую область, Адыгею и Мордовию – по 34.

В Рязанской области, Татарстане, Республике Алтай и Амурской области выявили по 32 случая коронавируса, во Владимирской области – 31, в Брянской, Курской, Смоленской, Тверской и Астраханской областях – по 30, в Вологодской области и Удмуртии – по 27, в Республике Марий Эл – 25, Калужской области – 23.

На Орловскую область, Карачаево-Черкесию и Хакасию пришлось по 21 случаю, на Псковскую область, Ингушетию и Севастополь – по 20, на Новгородскую область и Крым – по 18, на Северную Осетию – 17, Калининградская область 16, Кабардино-Балкарию и Магаданскую область – по 15, Липецкую область и Чечню – по 14, на Забайкальский край – 13, Ненецкий автономный округ и Еврейскую АО – по 3 и Чукотский АО – 1.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Московской области, Москве, Калужской области, Кабардино-Балкарии, Липецкой области и Забайкальском крае.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 806 720 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, за сутки – 146. Выздоровели за сутки 8 366 человек, за все время – 597 140 человек.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

