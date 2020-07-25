Мурашко назвал число находящихся в реанимации пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3,1 тысячи человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых в принципе сохраняется на прежнем уровне. В общей сложности в отделениях реанимации находится 3100 пациентов", – сказал глава Минздрава в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что сейчас идет работа над восьмой версией методических рекомендаций по лечению и профилактики коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане из группы риска по коронавирусу могут получить вакцину уже в августе текущего года. По словам руководителя ведомства, категории пока уточняются. По предварительным данным, вакцину сначала предложат медицинским работникам и тем, кто чаще сталкивается с больными.

Согласно данным ВОЗ, вакцина от COVID-19 может стать доступной не ранее первой половины 2021 года. Эксперт организации Майкл Райан призвал реалистично оценивать ситуацию.

Что касается России, то здесь инициирована процедура разрешений испытания второй версии вакцины. Первая уже прошла два этапа исследований и доказала эффективность и формирование иммунитета.

