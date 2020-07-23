В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вакцина от коронавирусной инфекции станет доступна не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что, несмотря на прогресс в разработке, нужно оставаться реалистами относительно сроков получения вакцины.
Райан также отметил, что ВОЗ работает над тем, чтобы прививки были доступны для всех.
"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", – сказал Райан.
22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия осенью может получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, заняты разработкой вакцины от COVID-19 17 организаций.
Ранее были названы сроки начала массового производства вакцины против коронавируса. "В экстренных случаях на некоторые вещи могут закрыть глаза, но даже в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", – рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
Большинство россиян высказались за добровольное прививание от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: