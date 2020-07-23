В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцина от коронавирусной инфекции станет доступна не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, несмотря на прогресс в разработке, нужно оставаться реалистами относительно сроков получения вакцины.

Райан также отметил, что ВОЗ работает над тем, чтобы прививки были доступны для всех.

"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", – сказал Райан.

22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия осенью может получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, заняты разработкой вакцины от COVID-19 17 организаций.

Ранее были названы сроки начала массового производства вакцины против коронавируса. "В экстренных случаях на некоторые вещи могут закрыть глаза, но даже в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", – рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

