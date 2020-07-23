Мурашко рассказал, когда может начаться вакцинация от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане из группы риска по коронавирусу могут получить вакцину уже в августе 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, категории пока уточняются. По предварительным данным, вакцину сначала предложат медицинским работникам и тем, кто чаще сталкивается с больными.

Сроки проведения массовой вакцинации для населения пока не уточняются.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вакцина от коронавируса может стать доступной не ранее первой половины 2021 года года. Эксперт организации Майкл Райан призвал реалистично оценивать ситуацию.

Что касается России, то здесь инициирована процедура разрешений испытания второй версии вакцины. Первая уже прошла два этапа исследований и доказала эффективность и формирование иммунитета.

