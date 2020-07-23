Не менее 1,6 тыс добровольцев примут участие в исследовании вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В третьем этапе исследований вакцины от коронавируса примут участие не менее 1,6 тысячи добровольцев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Сейчас идет разрешительная процедура для испытаний на добровольцах второй вакцины. Та, что прошла первые два этапа исследований, показала хорошие результаты и формирование иммунитета. После оценки экспертов будет выдано разрешение для более широкого применения вакцины, но мы будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований", – рассказал Мурашко.
Он также добавил, что на каждую форму выпуска будет задействовано не менее 800 человек. Эти пациенты уже в амбулаторных этапах получат вакцинацию, и параллельно начнется масштабирование. Министр также отметил, что в первую очередь планируется привить вакциной медицинских работников.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что вакцинацию от коронавируса в Москве запустят сразу после регистрации препарата от COVID-19 и получения доступа к нему.
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