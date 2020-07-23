Собянин рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вакцинацию от коронавируса в Москве запустят сразу после регистрации препарата от COVID-19 и получения доступа к нему.

Он отметил, что предварительные клинические испытания прошли успешно. Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели будет проведена регистрация вакцины. После этого, по словам главы города, начнется работа с производителями по поводу поставок препарата в необходимых объемах.

"Процесс этот очень непростой, но, надеюсь, что вакцина будет появляться в Москве. Как только она появится, мы тут же, незамедлительно, приступим к процессу вакцинации", – подчеркнул Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава города отметил, что коронавирус не исчезнет сам по себе, в связи с чем необходимо проводить вакцинирование населения.

"От этого будет зависеть, собственно, история развития пандемии в последующие периоды", – заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в столице не планируется снова вводить ограничения. Он отметил стабильность ситуации с коронавирусом в городе. Вместе с тем Собянин призвал соблюдать меры предосторожности и профилактики коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Москве зафиксировали 608 новых случаев заболевания COVID-19. По словам столичного Оперштаба, с 1 июля прирост зараженных коронавирусом в городе держится на низком уровне.