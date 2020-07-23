Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из-за COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы не собираются вводить никакие карантинные ограничения из-за коронавируса, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины", – рассказал мэр столицы.

Собянин также призвал москвичей соблюдать меры предосторожности.

"Ситуация в Москве позитивно стабильная, но тем не менее надо определенные меры предосторожности соблюдать", – подчеркнул градоначальник.

С 1 июля в Москве число новых случаев держится на низком уровне. В городе подтвердили за сутки 608 новых случаев COVID-19.

Столица занимает 29-е место по количеству новых случаев коронавируса. Число новых случаев коронавируса составляет 4,8 на 100 тысяч человек, согласно данным Росстата.

В России выявлено 795 038 случаев COVID-19, вылечились 580 330 человек, скончались 12 892.