Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из-за COVID-19 – Собянин

16:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти Москвы не собираются вводить никакие карантинные ограничения из-за коронавируса, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины", – рассказал мэр столицы.
Собянин также призвал москвичей соблюдать меры предосторожности.
"Ситуация в Москве позитивно стабильная, но тем не менее надо определенные меры предосторожности соблюдать", – подчеркнул градоначальник.
С 1 июля в Москве число новых случаев держится на низком уровне. В городе подтвердили за сутки 608 новых случаев COVID-19.
Столица занимает 29-е место по количеству новых случаев коронавируса. Число новых случаев коронавируса составляет 4,8 на 100 тысяч человек, согласно данным Росстата.
В России выявлено 795 038 случаев COVID-19, вылечились 580 330 человек, скончались 12 892.
В Москве выявили 608 новых случаев COVID-19
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