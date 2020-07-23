Москва занимает 29-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,8 на 100 тысяч человек, согласно данным Росстата. По его данным, это 29-е место среди субъектов России.

В столице за последние сутки зафиксировали 608 случаев COVID-19.

В России за сутки зарегистрировали 5 848 новых случаев коронавируса. 27,7% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений.

Всего в Российской Федерации 795 038 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

