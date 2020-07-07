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Политика

01:23

В КНДР отказались вести переговоры с США

политика за рубежом

Фото: EPA\TASS/FAZRY ISMAIL

В КНДР сообщили об отказе вести переговоры с США. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на слова руководителя департамента США МИД народно-демократической республики Квон Чон Гына.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявляла, что Пхеньян не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. Квон Чон Гын подчеркнул, что данное заявление не являлось призывом к действию для США.

"Еще раз ясно заявляем: мы не намерены сидеть за одним столом с США", – отметил дипломат.

Сообщение Квон Чон Гына было направлено силам в Южной Корее. По мнению дипломата, оттуда приходят постоянные заявления "о неизменности усилий в посредничестве при переговорах КНДР и США". Подобные действия лишь портят межкорейские отношения, подвел итог Квон Чон Гын.

Ранее КНДР взорвала межкорейский офис связи. Инцидент произошел на фоне заявления Пхеньяна о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска вывели в соответствии с межкорейскими соглашениями.

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