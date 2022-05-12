Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации в КНДР из-за коронавируса – СМИ

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что в ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики он приказал правительству провести на всех уровнях работу по остановке распространения заболевания.

"Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <...> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса", – заявил Ким Чен Ын.

12 мая Северная Корея сообщила о первом случае коронавируса в стране. Власти КНДР взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма.

В июле прошлого 2022 года в КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус. Симптомы COVID-19 имелись у человека, который вернулся из Южной Кореи.

В связи с этим в городе Кэсон вводили режим жестких карантинных мер. Все, кто контактировал с потенциальным заболевшим, находились под постоянным медицинским наблюдением. В самом городе районы изолировали друг от друга.