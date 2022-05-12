Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на заседании Политбюро в одноразовой маске.

Дело в том, что у одного из жителей Пхеньяна обнаружили коронавирус. Врачи взяли анализы у нескольких человек с высокой температурой. И, как выяснилось, образцы идентичны "Омикрону".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился ввести строгий локдаун в городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

