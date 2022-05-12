Самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы и загорелся в Китае

Самолет со 122 людьми на борту выкатился за пределы полосы и загорелся в Китае

Самолет, на борту которого находились 122 человека, выкатился за пределы полосы в китайском Чунцине. Об этом со ссылкой на авиакомпанию сообщает ТАСС.

Уточняется, что в результате ЧП воздушное судно загорелось. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие.

По данным CCTV, самолет принадлежит авиакомпании Tibet Airlines.

21 марта на юге КНР потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Воздушное судно вылетело из Куньмина. Спустя час после взлета самолет начал терять высоту и пропал с радаров.

Все 123 пассажира и 9 членов экипажа признаны погибшими. На месте крушения нашли обломки самолета и оба черных ящика.