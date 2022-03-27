Второй черный ящик найден на месте крушения Boeing 737 в Китае - СМИ

Фото: AP/TASS

Спасатели нашли второй черный ящик самолета Boeing 737, потерпевшего крушение на юге Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

"Был найден второй черный ящик разбившегося пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines, – говорится в сообщении.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.

Управление авиацией КНР заявило, что иностранцев среди пассажиров не было.

В Национальном штабе реагирования на чрезвычайные ситуации КНР, в свою очередь, отметили, что состояние здоровья и опыт пилотов разбившегося Boeing 737 не вызывали сомнений.

На месте происшествия нашли обломки самолета, включая один черный ящик. Речь идет о речевом самописце в кабине пилота. Также были найдены человеческие останки. Все 123 пассажира и 9 членов экипажа признаны погибшими. Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту.