Останки погибших обнаружены на месте крушения Boeing в Китае

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Человеческие останки обнаружили на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.

Также на месте происшествия нашли обломки самолета, включая один черный ящик. Речь идет о речевом самописце в кабине пилота.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.

Управление авиацией КНР заявило, что в самолете находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа. Иностранцев среди них не было.

В Национальном штабе реагирования на чрезвычайные ситуации КНР, в свою очередь, отметили, что состояние здоровья и опыт пилотов разбившегося Boeing 737 не вызывали сомнений.

