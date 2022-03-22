Спасатели пока не обнаружили тела пассажиров упавшего в Китае самолета

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Спасатели пока не сумели найти тела пассажиров разбившегося на юге Китая самолета Boeing 737. Об этом сообщает CCTV.

Отмечается, что на месте крушения самолета были обнаружены его обломки и личные вещи пассажиров, в частности обгоревшие документы и кошельки. Таким образом, все пассажиры и члены экипажа продолжают считаться пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются, однако их существенно осложняют непростые погодные условия: в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая не утихают дожди.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.

Управление авиацией КНР заявило, что в самолете находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа. Информации о погибших не поступало. В Генконсульстве РФ сообщили, что не располагают информацией о россиянах на борту.

