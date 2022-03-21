China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800 после авиакатастрофы на юге КНР

Фото: ТАСС/Frankfurt_am_Main

Авиакомпания China Eastern после авиакатастрофы на юге Китая приостановила полеты всех имеющихся у нее самолетов Boeing 737-800, передает РИА Новости.

Лайнеры, находящиеся в настоящий момент в воздухе, также будут временно оставаться на земле после завершения своих рейсов.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.

Управление авиацией КНР заявило, что в самолете находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа. Информации о погибших не поступало. В Генконсульстве РФ сообщили, что не располагают информацией о россиянах на борту.