Причиной падения китайского пассажирского самолета мог стать отказ двигателя – СМИ

14:12
Фото: телеграм-канал SHOT
Авиакатастрофа с китайским пассажирским самолетом компании China Eastern Airlines могла произойти из-за отказа двигателя. Об этом сообщает газета "Хуаньцю шибао".
По словам эксперта Ван Янъаня, пока рано делать окончательные выводы. Специалист подчеркнул, что для начала необходимо получить расшифровку показаний черных ящиков.
При этом он добавил, что в настоящее время данных о переговорах пилотов с диспетчерами нет.
"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом", – предположил Ван Янъань.
Авиакатастрофа с Boeing 737 произошла в горной местности в уезде Тэн в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Около 14:20 (09:20 по Москве) судно в районе Учжоу начало терять высоту, а после пропало с радаров.
По данным местного телеканала, на борту воздушного судна находились 133 человека. Однако позднее Управление авиацией КНР уточнило, что в самолете были 132 человека, в том числе 9 членов экипажа. Информации о погибших не поступало.
Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение в Китае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: