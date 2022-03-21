Причиной падения китайского пассажирского самолета мог стать отказ двигателя – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Авиакатастрофа с китайским пассажирским самолетом компании China Eastern Airlines могла произойти из-за отказа двигателя. Об этом сообщает газета "Хуаньцю шибао".

По словам эксперта Ван Янъаня, пока рано делать окончательные выводы. Специалист подчеркнул, что для начала необходимо получить расшифровку показаний черных ящиков.

При этом он добавил, что в настоящее время данных о переговорах пилотов с диспетчерами нет.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом", – предположил Ван Янъань.

Авиакатастрофа с Boeing 737 произошла в горной местности в уезде Тэн в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Около 14:20 (09:20 по Москве) судно в районе Учжоу начало терять высоту, а после пропало с радаров.

По данным местного телеканала, на борту воздушного судна находились 133 человека. Однако позднее Управление авиацией КНР уточнило, что в самолете были 132 человека, в том числе 9 членов экипажа. Информации о погибших не поступало.

