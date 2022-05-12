Более 40 человек пострадали при возгорании самолета в китайском Чунцине

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Более 40 человек пострадали в результате возгорания самолета в аэропорту китайского города Чунцин. Об этом со ссылкой на представителей воздушной гавани сообщает ТАСС.

Уточняется, что всего на борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Пострадавшие доставлены в больницу.

Об инциденте стало известно утром в четверг, 12 мая. Самолет выкатился за пределы полосы и загорелся. Людей эвакуировали.

По данным CCTV, воздушное судно принадлежит авиакомпании Tibet Airlines.

21 марта на юге КНР потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Воздушное судно вылетело из Куньмина. Спустя час после взлета самолет начал терять высоту и пропал с радаров.

Все 123 пассажира и 9 членов экипажа признаны погибшими. На месте крушения нашли обломки самолета и оба черных ящика.