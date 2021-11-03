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В мире

03 ноября, 21:58

В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1

за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки, а также в птицеводческом хозяйстве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц, была подтверждена 1 ноября текущего года.

"Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", – говорится в сообщении ведомства.

А 3 ноября в Дании подтвердили еще одну вспышку H5N1. На этот раз в птицеводческом хозяйстве, где содержалось около 50 кур, уток и гусей. Вспышка также зафиксирована в муниципалитете Слагельсе. Отмечается, что управление ветеринарии приняло аналогичные меры для предотвращения распространения инфекции.

По информации датских властей, всего с сентября 2021 года в Европе произошло более 50 вспышек вируса гриппа А высокой патогенности (H5N1) у диких птиц. В связи с этим 1 ноября власти Дании издали приказ, согласно которому вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся в неволе, должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом планируют избежать контакта домашних птиц с дикими.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с начала 2021 года в России и Китае зафиксировали по одному случаю заражения человека птичьим гриппом.

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