Продукцию тюменской птицефабрики изымут из-за вспышки птичьего гриппа

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Фото: SANJEEV GUPTA/EPA/ТАСС
Продукцию тюменской птицефабрики "Боровская" изымут из продажи в 22 регионах России из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.
"При выявлении заболевания управлением была приостановлена выдача документов, фабрика приостановила реализацию продукции. <...> На сегодняшний день предприятием проводится возврат продукции, которая произведена в период подозрения на птичий грипп", – отметили в ведомстве.
Изъятие продукции из магазинов происходит в 22 регионах страны, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа, Свердловскую, Челябинскую области и другие. Карантин введен на птицефабрике с 13 октября. Все поголовье птиц, которых насчитывается 4,3 миллиона, планируется уничтожить.
Ранее стало известно, что в центре "Вектор" исследуют возможность перехода опасных вирусов от животных к человеку, а также готовят вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа, некоторые из которых обладают летальностью в 70%.
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