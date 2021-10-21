Продукцию тюменской птицефабрики изымут из-за вспышки птичьего гриппа

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Продукцию тюменской птицефабрики "Боровская" изымут из продажи в 22 регионах России из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

"При выявлении заболевания управлением была приостановлена выдача документов, фабрика приостановила реализацию продукции. <...> На сегодняшний день предприятием проводится возврат продукции, которая произведена в период подозрения на птичий грипп", – отметили в ведомстве.

Изъятие продукции из магазинов происходит в 22 регионах страны, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа, Свердловскую, Челябинскую области и другие. Карантин введен на птицефабрике с 13 октября. Все поголовье птиц, которых насчитывается 4,3 миллиона, планируется уничтожить.

Ранее стало известно, что в центре "Вектор" исследуют возможность перехода опасных вирусов от животных к человеку, а также готовят вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа, некоторые из которых обладают летальностью в 70%.

