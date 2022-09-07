Производители мяса предложили ограничить содержание домашних птиц

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"Росптицесоюз" предложил разрешить владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд, однако производители мяса выступили с инициативой ограничить содержание домашних птиц. Об этом сообщает "Коммерсант".

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов подчеркнул, что ветеринары не смогут добраться до всех дачных участков, чтобы проверить соблюдение правил разведения птицы. В группе "Черкизово" напомнили, что крупные производители вкладывают большие суммы в биологическую безопасность, однако полноценную защиту будет невозможно обеспечить, если в частных подворьях птица начнет болеть без контроля со стороны регуляторов.

Вельматов подчеркнул, что ранее большинство вспышек птичьего гриппа происходили в личных хозяйствах. По его словам, некоторые производители мяса ежегодно выкупают домашнюю птицу в хозяйствах вокруг комплексов, а с принятием закона расходы могут вырасти. Он считает, что некоторые могут специально покупать птицу, размещать ее рядом с комплексами и продавать по ценам выше рынка. При этом вспышка птичьего гриппа приводит к карантину в радиусе 5 километров и остановке предприятий.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев выступил за ужесточение наказания за несоблюдение правил ветеринарии в личных хозяйствах. Он также предложил ввести санкции для региональных служб, которые допустили приведшие к вспышке нарушения.

Источник на рынке рассказал, что целесообразность разведения птицы в личных хозяйствах сомнительна, потому что в промышленном секторе продукция будет дешевле.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады. В ведомстве пояснили, что временные ограничения вводятся из-за напряженной эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц, которая наблюдается в данных регионах. Ограничения касаются живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной продукции.

