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Общество

14:00

Порядка 16,5% россиян привились от гриппа – Роспотребнадзор

медицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ более 24,2 миллиона человек сделали вакцину от гриппа, что составляет 16,5% от численности населения. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

"<…> Отмечается снижение значения интенсивного показателя заболеваемости – на 11,9% по сравнению с предыдущей неделей. В ходе 39-й недели 2022 года, как и на 38-й, вирусов гриппа не обнаружено", – поделились в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что в структуре респираторных вирусов не гриппозной этиологии больше распространены риновирусы (26,4%), вирусы парагриппа (8,9%), аденовирусы (6,6%) и РС-вирусы (5,7%). В Роспотребнадзоре подчеркнули, что служба продолжит следить за обстановкой по распространению ОРВИ и гриппа в РФ.

Ранее сообщалось, что с 26 сентября по 2 октября распространение ОРВИ в Москве снизилось на 9,4%. Жителей призывают вакцинироваться, поскольку это является наиболее эффективным способом защиты от гриппа.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в столице до 14 октября работает горячая линия. Задать вопросы можно по телефонам 8 (495) 687-40-70 и 8 (495) 687-36-28, а также по круглосуточному телефону Роспотребнадзора – 8 (495) 539-36-96.

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась более чем на 9%

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