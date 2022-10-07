Онищенко назвал безответственными россиян, которые не хотят прививаться от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал безответственными россиян, которые не хотят делать прививку от гриппа. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

"Такое ощущение, что мы продолжаем нашу твердую линию на пофигизм и безответственность. Сейчас у нас привито 24,2 миллиона – это составляет 16,5% от численности населения, и мы даже к половине еще не приближаемся", – заявил Онищенко.

Он уточнил, что волна заболеваемости придет в РФ в конце октября – начале ноября и до этого времени непривитым следует это сделать. Онищенко подчеркнул, что вакцина является проверенной, а в регионах ее имеется достаточное количество.

Эксперт напомнил, что сделать прививку на сегодняшний день есть возможность как в медучреждении, так и в мобильных пунктах вакцинации. При этом, уточнил Онищенко, если на препарат может быть аллергическая реакция, следует сказать об этом медику.

Ранее сообщалось, что с 26 сентября по 2 октября распространение ОРВИ в Москве снизилось на 9,4%. Жителей призывают вакцинироваться, поскольку это является наиболее эффективным способом защиты от гриппа.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в столице до 14 октября работает горячая линия. Задать вопросы можно по телефонам 8 (495) 687-40-70 и 8 (495) 687-36-28, а также по круглосуточному телефону Роспотребнадзора – 8 (495) 539-36-96.



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