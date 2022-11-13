Терапевт рассказала, сколько раз допустимо простужаться за холодный сезон

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Частые простуды могут свидетельствовать о хронических инфекциях и слабом иммунитете, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, нормой считается, если взрослый человек заболел не более 1–2 раз в течении осенне-зимнего и зимне-весеннего периодов.

"Дети в детском саду болеют каждую неделю или раз в месяц. Их иммунная система стерильна, и когда они попадают в коллектив, начинают встречаться с вирусами и бактериями. Но у взрослых людей иммунная система натренирована. В идеале мы не должны заражаться даже при контакте с человеком, который болеет", – сказала специалист в интервью радио Sputnik.

Романенко отметила, что способствовать более частым простудам могут несколько факторов. Среди них – переохлаждение, плохое питание, внутренние очаги инфекции, лишний вес, недостаток витаминов, сахарный диабет, невылеченные зубы и плохая работа кишечника.

"Это фон, который может способствовать более частым простудам. Эти факторы отнимают силы у иммунной системы, и вирус или бактерия активизируются при попадании в организм", – объяснила врач.

Если человек болеет чаще двух раз за весь холодный период года или ему недостаточно недели для выздоровления, то следует проконсультироваться с врачом и поискать хронические очаги инфекции, подчеркнула Романенко. Она отметила, что не нужно ничего диагностировать самостоятельно.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что к снижению иммунитета может привести недостаток сна. Кроме того, из-за недосыпа могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания и депрессии.



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