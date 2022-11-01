08:00Общество
Терапевт рассказал, к каким болезням приводит недосып
Фото: depositphotos/focuspocusltd
Недосып может привести к депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям и снижению иммунитета. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Сон – это обнуление всего негатива за прошедший день. Во сне мы должны сбросить мышечный зажим, расслабиться. Многие физиологические процессы во сне идут гораздо интенсивнее, чем во время бодрствования. Определенные гормоны вырабатываются в глубокой фазе сна, в частности соматотропин (гормон роста. – Прим. ред.)", – объяснил эксперт.
Прежде всего недосып может привести к повышению тревожности, увеличению частоты депрессий и тревожно-депрессивных расстройств, говорит терапевт.
"Кроме того, плохой сон у тучных людей повышает риск инсультов, потому что человек спит прерывисто, просыпается, глубины сна нет, он всхрапывает. Это повышает риск развития инсультов, ухудшает течение гипертонической болезни. Сердечно-сосудистые заболевания учащаются, когда человек плохо спит", – отмечает Хухрев.
Ранее россиян предупредили об опасных последствиях употребления перед сном алкогольных напитков. Отмечается, что это повышает риски внезапной смерти человека. Под действием спиртного у него снижается тонус мышц, в том числе глотки и языка. Кроме того, сон нетрезвого человека сопровождается храпом, могут происходить временные остановки дыхания. В итоге сердце и мозг начинают страдать от кислородного голодания.
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