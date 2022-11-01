Терапевт рассказал, к каким болезням приводит недосып

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Недосып может привести к депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям и снижению иммунитета. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Сон – это обнуление всего негатива за прошедший день. Во сне мы должны сбросить мышечный зажим, расслабиться. Многие физиологические процессы во сне идут гораздо интенсивнее, чем во время бодрствования. Определенные гормоны вырабатываются в глубокой фазе сна, в частности соматотропин (гормон роста. – Прим. ред.)", – объяснил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Поэтому если у нас нарушена продолжительность сна, нарушена его глубина, то человек встает невыспавшимся, неотдохнувшим, сон не приносит освежения.

Прежде всего недосып может привести к повышению тревожности, увеличению частоты депрессий и тревожно-депрессивных расстройств, говорит терапевт.

"Кроме того, плохой сон у тучных людей повышает риск инсультов, потому что человек спит прерывисто, просыпается, глубины сна нет, он всхрапывает. Это повышает риск развития инсультов, ухудшает течение гипертонической болезни. Сердечно-сосудистые заболевания учащаются, когда человек плохо спит", – отмечает Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если у нас нет полноценного сна, страдает иммунитет. Такой человек более подвержен инфекционным заболеваниям: простуде, вирусам и так далее.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях употребления перед сном алкогольных напитков. Отмечается, что это повышает риски внезапной смерти человека. Под действием спиртного у него снижается тонус мышц, в том числе глотки и языка. Кроме того, сон нетрезвого человека сопровождается храпом, могут происходить временные остановки дыхания. В итоге сердце и мозг начинают страдать от кислородного голодания.



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