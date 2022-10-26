Нарколог предупредил о смертельной опасности употребления алкоголя перед сном

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Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин заявил, что при употреблении спиртного перед сном у человека увеличивается риск внезапной смерти.

"У выпившего человека снижается тонус мышц языка, мягкого неба, глотки, его сон сопровождается храпом и синдромом апноэ, временным прекращением дыхания. В результате от кислородного голодания страдают мозг и сердце", – отметил эксперт в беседе с "Мослентой".

Нарколог объяснил, что из-за алкоголя у человека происходит нарушение фаз сна, появляется головная боль и слабость. Кроме того, спиртное обладает мочегонным действием и заставляет просыпаться по несколько раз за ночь.

До этого Холдин предупреждал, что употребление спиртного также способствует появлению или усилению симптомов тревожного, депрессивного и других ментальных расстройств. Эксперт отмечал, что снимать стресс лучше иными способами, а для того чтобы понять, какие действия расслабляют, потребуется проанализировать свой образ жизни.



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