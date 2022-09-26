Врач рассказала, что нельзя делать во время похмелья

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Во время похмелья категорически нельзя снова употреблять спиртное, жирную пищу, заниматься спортом и садиться за руль, заявила врач-терапевт, кардиолог Анна Чугунникова. Об этом сообщает Ura.ru.

"В первую очередь нельзя употреблять снова алкоголь. Это может привести прежде всего к острому воспалению печени, поджелудочной железы, наступлению алкогольного делирия – острого психоза, в народе "белая горячка". Нельзя заниматься деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например, вождение автомобиля", – рассказала она.

Также, по словам Чугунниковой, в состоянии похмелья не следует заниматься спортивными тренировками и испытывать интенсивные физические нагрузки, поскольку алкоголь нарушает адаптационные сердечно-сосудистые механизмы. Она пояснила, что это может повлечь нарушения ритма сердца и привести к развитию гипертонического криза.

"Организм занят выведением продуктов интоксикации и восстановлением, не надо его ничем другим еще дополнительно нагружать. Это приведет к срыву компенсаторных механизмов и развитию какого-либо острого заболевания или обострению хронического", – пояснила врач.

Также она порекомендовала во время похмелья отказаться от жареной, копченой и жирной пищи, продуктов с консервантами, красителями и прочими химическими добавками. В частности, Чугунникова посоветовала не есть сосиски, колбасу и кондитерские изделия.

"Данные продукты увеличивают нагрузку на печень и могут спровоцировать острый гепатит. Облегчить состояние поможет пешая прогулка на свежем воздухе в лесопарковой зоне, обильное питье чистой воды, прием энтеросорбентов и витаминов, сон и отдых", – уточнила она.

Ранее психиатр, нарколог Ольга Шевченко сообщила, что несомненными признаками алкогольной зависимости являются тремор, "развинченные" движения, отекшее лицо, покраснение кожи.

По ее словам, в некоторых случаях предварительная оценка дается преимущественно по опросу, в который входят пункты касательно алкогольных привычек. Так, человек рассказывает, как часто и при каких обстоятельства употребляет алкоголь, есть ли у него похмелье, бывают ли срывы, бывают ли провалы в памяти.