Эксперт рассказал о первой медицинской помощи при алкогольном отравлении

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Человеку с алкогольным отравлением необходимо вызвать рвоту и принять сорбенты, сообщил заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Евгений Данилов.

"По оказанию помощи здесь в первую очередь потребление сорбентов, но до употребления нужно вызвать рвоту, чтобы эвакуировать содержимое желудка. Нельзя вызывать рвоту у человека в состоянии выраженного угнетения сознания", – рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

При отсутствии улучшений состояния отравившегося необходимо вызвать ему скорую помощь.

"Безусловные показания к тому, что нужно вызвать скорую помощь – это лихорадка, температура свыше 39, жидкий стул и рвота больше 10 раз, вялость, апатичность и самая крайняя ситуация – угнетение сознания", – добавил Данилов.

Ранее психиатр, нарколог Ольга Шевченко сообщила, что несомненными признаками алкогольной зависимости являются тремор, "развинченные" движения, отекшее лицо, покраснение кожи.

По ее словам, в некоторых случаях предварительная оценка дается преимущественно по опросу, в который входят пункты касательно алкогольных привычек. Так, человек рассказывает, как часто и при каких обстоятельства употребляет алкоголь, есть ли у него похмелье, бывают ли срывы, бывают ли провалы в памяти.

