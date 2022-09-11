Нарколог назвала признаки алкогольной зависимости

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Несомненными признаками алкогольной зависимости являются тремор, "развинченные" движения, отекшее лицо, покраснение кожи, рассказала психиатр, нарколог Ольга Шевченко. Об этом сообщает RT.
"Если наблюдаются такие проявления, то можно смело говорить о наличии алкогольной зависимости по крайней мере II стадии", – сказала она.
По словам нарколога, в некоторых случаях предварительная оценка дается преимущественно по опросу, в который входят пункты касательно алкогольных привычек. Так, человек рассказывает, как часто и при каких обстоятельства употребляет алкоголь, есть ли у него похмелье, бывают ли срывы, бывают ли провалы в памяти.
"Нас интересуют не только сами ответы, но и поведение пациента во время беседы. Для людей, имеющих проблемы с алкоголем, такой разговор эмоционально окрашен, и это заметно", – пояснила Шевченко.
При этом она подчеркнула, что диагноз можно поставить только на основании комплекса обследований.
Ранее нарколог Марина Калюжная рассказала, что "безопасная" доза алкоголя напрямую зависит от веса, возраста и телосложения человека. В то же время она подчеркнула, что в целом спиртное – вне зависимости от выпитого объема – ни к чему хорошему не приводит, поэтому от него лучше отказаться полностью.
До этого Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному.
Главный нарколог Минздрава назвал треть населения РФ "тихими" алкоголиками
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