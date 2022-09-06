Около 70% смертей от цирроза печени в РФ связаны со злоупотреблением алкоголем – Минздрав

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Около 70% случаев смерти от цирроза печени и 50% смертей от панкреатита в России связаны с чрезмерным употреблением алкоголя, сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

"Порядка 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии, почти половина смертей от панкреатита связаны с употреблением алкоголя. Это фактор риска, очень серьезно ассоциированный со смертностью, особенно в трудоспособном возрасте", – сказал он.

Тем не менее, по словам замминистра здравоохранения, проводящаяся в стране антиалкогольная кампания показывает свою эффективность.

"За период времени реализации активной антиалкогольной политики в РФ с 2008 по 2021 год у нас более чем на 40% сократилось потребление алкоголя", – рассказал Салагай.

Он добавил, что алкоголизм в 2021 году был выявлен у 1 000 190 россиян.

Ранее Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному.

Президент призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.