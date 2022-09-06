В ГД предложили наносить на этикетки бутылок надпись "Алкоголь вам враг!"

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Группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий меры по информированию граждан о вреде алкоголя. Об этом сообщает RT.

Глава комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что предлагается дополнить информацию о вреде спиртных напитков сообщением: "Алкоголь вам враг!".

Также на упаковках с алкогольной продукцией предлагается указывать информацию о противопоказаниях для определенных категорий граждан.

"Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару, помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки или площади потребительской тары", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил перестать продавать западный алкоголь, запретить продажу алкоголя до 21 года и полностью запретить пиво.

Он также предложил ограничить отпуск алкоголя в одни руки. Инициативу о запрете пива Малинкович объяснил тем, что от него толстеют мужчины. Кроме того, он отметил, что пиво – это неблагородный и неаристократический напиток.

До этого сообщалось, что Россия может столкнуться с дефицитом импортного виски к концу 2022 года. Как отметил гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов, зарубежных сортов алкогольного напитка становится все меньше и порой не хватает даже для обслуживания ресторанов.

В качестве альтернативы западному рынку виски Рафаилов назвал индийский, однако напиток индийского производства будет "на любителя".

