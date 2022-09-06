Продажу алкоголя ограничат на праздновании Дня города в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продажа спиртных напитков будет запрещена вблизи праздничных площадок Дня города в Москве 10 и 11 сентября, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Об этом сообщает ТАСС.

"Традиционно есть законодательный запрет, что в тех предприятиях, которые непосредственно примыкают к местам проведения массовых мероприятий, продажа алкоголя навынос и в стеклянной таре запрещена", – сказал он.

Немерюк напомнил, что к 875-летию Москвы, которое будет отмечаться 10 и 11 сентября, подготовлена большая праздничная программа. По его словам, всего в эти дни в городе пройдет более 200 торжественных мероприятий.

"В частности, будет широкая программа на ВДНХ, а также на наших 19 окружных фестивальных площадках", – пояснил Немерюк.

Также он отметил, что в столице состоятся концерты известных исполнителей, а также массовые народные гуляния пройдут на Тверской улице.

"Буквально через два дня она будет перекрыта и мы начнем готовить здесь программу "Москва в движении". В связи с перекрытием магазины, рестораны, гостиницы продолжат свою работу", – добавил Немерюк.

Как сообщалось, в честь Дня города праздничные мероприятия организуют во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. Так, грандиозный фестиваль с участием популярных артистов состоится в парке "Музеон" 10–11 сентября, а на сцене нового ландшафтного парка на Павелецкой площади пройдет концерт классической музыки.