Парад судов на Москве-реке пройдет в честь Дня города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 10 сентября, по случаю Дня города в столице состоится парад судов на Москве-реке. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

На параде жители и гости столицы смогут увидеть 40 речных теплоходов разных моделей – от "Москвичей" до современных банкетных судов. Их будут сопровождать катера водного патруля, Ространснадзора и Управления на транспорте МВД РФ.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать удобство поездок на водном транспорте. В этом году мы утвердили новую маршрутную сеть из девяти речных экскурсий. Также вместе с судовладельцами в День города проведем традиционный парад судов. Приходите на набережные любоваться праздничной колонной", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Суда начнут движение в 10:00 от Новоспасского моста, к 11:00 они прибудут к мосту Лужники. Теплоходы пройдут через центр Москвы мимо "Зарядья", Кремля, храма Христа Спасителя и Парка Горького.

В честь Дня города мероприятия организуют во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. В общей сложности в столице пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий.

Так, грандиозный фестиваль с участием популярных артистов состоится в парке "Музеон" 10–11 сентября, а на сцене нового ландшафтного парка на Павелецкой площади пройдет концерт классической музыки.

