Для жителей и гостей столицы подготовили более 200 мероприятий в День города

Москва готовится отметить юбилей – 875 лет. В День города для жителей и гостей столицы подготовили более 200 праздничных мероприятий. Программу составляли с учетом мнения москвичей – в голосовании на портале "Активный гражданин" приняли участие более 420 тысяч человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.