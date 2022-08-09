Церемония памяти в Хиросиме вылилась в попытку дискредитировать РФ – Захарова

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Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки вылилась в очередную попытку дискредитировать Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на церемонии попытались предать забвению память жертв "американского варварства". Она пояснила, что это нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах.

В частности, отметила Захарова, на церемонии упомянули виноватых в трагедии – США. При этом все речи на мероприятии были о ядерной угрозе со стороны Москвы.

"При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не "авангардом борьбы за мир", – подчеркнула Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

Представитель МИД РФ назвала неуместным цитирование слов русского писателя Льва Толстого. По ее словам, лучше было бы привести слова своих литературных классиков, например писателя Токутоми Рока. Захарова напомнила, что написанный в 1903 году роман "Куросиво" заканчивается словами: "Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!".

Она высказала мнение, что именно это и произошло в 1945 году.

"Вопрос в том, извлек ли Токио уроки из своей истории", – заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что генсек всемирной организации Антониу Гуттерреш во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы должен был упомянуть в своей речи США, как страну, совершившую тот удар. Полянский подчеркнул, что Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки без всякой военной нужды.

