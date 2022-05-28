Посол РФ оценил решение властей Нагасаки не приглашать Россию на памятную церемонию

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Посол России в Японии Михаил Галузин выразил возмущение решением администрации города Нагасаки не приглашать делегацию из РФ на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

"Все это в полной мере относится к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки. <...> Жаль", – говорится в заявлении дипломата, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

По мнению Галузина, власти Нагасаки продемонстрировали неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые сыграли важную роль в становлении двустороннего общения. Он добавил, что в Нагасаки остались десятки могил россиян, бережно обустраиваемых местными активистами и посольством РФ в Японии.

Ранее сообщалось, что власти Нагасаки и Хиросимы решили не приглашать послов из России и Белоруссии на церемонии, посвященные увековечиванию памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года. Мэр Нагасаки заявил, что такое решение было принято с целью избежать непредвиденных обстоятельств.