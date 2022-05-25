Представителей России не пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы

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Власти японской Хиросимы не пригласили представителей РФ на церемонию, посвященную увековечиванию памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года, сообщил российский посол Михаил Галузин.

"Власти Хиросимы как организаторы ежегодно проводимого 6 августа мероприятия объявили, что не приглашают на него представителей России", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале российского посольства.

Ранее Япония добавила в новый санкционный список более 140 физических лиц из России, ЛНР и ДНР. Под ограничительные меры подпали глава правительства РФ Михаил Мишустин, замсекретаря Cовбеза РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов.