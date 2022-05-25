КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря – СМИ

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Северная Корея запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря, передает Yonhap.

По данным южнокорейских военных, пуски произошли в течение нескольких часов. Ранее в Объединенном комитете начальников штабов отмечали, что в настоящее время проводится анализ дальности и высоты полета первой ракеты.

Если информация о пусках подтвердится, то это станет уже 19-м пуском КНДР с начала года. 12 мая Пхеньян запустил в сторону Японского моря неопознанную баллистическую ракету, которая упала вне исключительной экономической зоны Японии. Еще один предполагаемый пуск произошел 7 мая.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

