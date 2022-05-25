Северная Корея запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря – СМИ

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КНДР запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов заявили, что в настоящее время проводится анализ дальности и высоты полета ракеты.

Отмечается, что пуск был совершен спустя день после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку в Азию.

"Долгожданный запуск последовал за предположениями о том, что Северная Корея может провести запуск межконтинентальной баллистической ракеты или ядерное испытание, чтобы укрепить свое военное присутствие", – говорится в сообщении.

Это уже 17-й пуск КНДР с начала года. 12 мая Пхеньян запустил в сторону Японского моря неопознанную баллистическую ракету, которая упала вне исключительной экономической зоны Японии. Еще один предполагаемый пуск произошел 7 мая.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

