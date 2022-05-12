В Южной Корее сообщили о возможном пуске баллистической ракеты из КНДР

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске баллистической ракеты из КНДР, передает RT.

"Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", – указано в заявлении.

По предварительной информации, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.

В Южной Корее подчеркнули, что произведенный со стороны КНДР пуск стал уже 16-м в 2022 году.

4 мая Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщал о запуске неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Еще один предполагаемый пуск пришелся на 7 мая.

